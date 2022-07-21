Ортопед Литвиненко перечислил заболевания, которые может вызвать плоскостопие

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Ортопед-травматолог Андрей Литвиненко рассказал, что плоскостопие вызывает порядка 30 заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также является возможной причиной развития близорукости.
Ортопед Литвиненко перечислил заболевания, которые может вызвать плоскостопие
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Плоскостопие опасно тем, что из-за него начинают развиваться заболевания, которые поражают связки, мышцы, кости и суставы стопы, сказал врач в беседе с URA.RU.

«Стопа является опорным органом, поэтому поражаться могут голеностопный сустав, коленный сустав и даже позвоночник. В будущем начнётся неправильное перераспределение нагрузки, страдает весь опорно-двигательный аппарат... Есть такая теория, что одна из первопричин проблем со зрением — это плоскостопие», — сообщил Литвиненко.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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