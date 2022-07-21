Нутрициолог Кононенко рассказала, как правильно закаляться

Нутрициолог Ирина Кононенко рассказала о главных принципах того, как нужно закаляться, чтобы ледяная вода не нанесла вреда организму.

По её словам, подходить к этому нужно постепенно. Наиболее подходящим периодом для того, чтобы начать, будет лето, так как вода, воздух и солнце укрепляют эндокринную и иммунную систему.

Первое время пребывания в воде должно составлять не более 20 минут при хорошем самочувствии и не более пяти, если организм ослаблен.

«В воде необходимо двигаться, чтобы не допускать переохлаждения. Из воды выходим мы быстрее, чем заходим. После купания важно вытереться насухо и одеться», — цитирует Кононенко Пятый канал.

Она подчеркнула, что закаливание — системный процесс, а значит, продолжать нужно будет и осенью, и зимой.

Ранее в Петрозаводске на чемпионате по зимнему плаванию мурманская команда моржей установила три рекорда России и один мировой рекорд.