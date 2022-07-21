В Приморье три посёлка остались без транспортного сообщения из-за обрушения моста

В Приморском крае три посёлка остались без транспортного сообщения из-за обрушения моста через реку Берёзовку. Об этом сообщил представитель администрации Кировского муниципального района.

«Да, (обрушился мост. — RT), это автомобильная дорога Межгорье — Большие Ключи. В результате прервано транспортное сообщение с населёнными пунктами село Хвищанка, село Большие Ключи и посёлок Горный», — приводит РИА Новости заявление.

Представитель администрации добавил, что в населённых пунктах проживают около 200 взрослых и десять детей.

«Глава района уже выехал на место обрушения. Совместно с представителями «Примавтодора» и другими службами жизнеобеспечения определяют меры по обеспечению жителей трёх сёл продуктами питания, медицинской помощью», — заявил он.

В мае руководитель специального строительного управления города Артёма Иван Зайченко сообщил о начале строительства мостов через реки Царёвку и Илистую в Приморском крае.