В Приморье три посёлка остались без транспортного сообщения из-за обрушения моста

Короткая ссылка
В Приморском крае три посёлка остались без транспортного сообщения из-за обрушения моста через реку Берёзовку. Об этом сообщил представитель администрации Кировского муниципального района.

«Да, (обрушился мост. — RT), это автомобильная дорога Межгорье — Большие Ключи. В результате прервано транспортное сообщение с населёнными пунктами село Хвищанка, село Большие Ключи и посёлок Горный», — приводит РИА Новости заявление.

Представитель администрации добавил, что в населённых пунктах проживают около 200 взрослых и десять детей.

«Глава района уже выехал на место обрушения. Совместно с представителями «Примавтодора» и другими службами жизнеобеспечения определяют меры по обеспечению жителей трёх сёл продуктами питания, медицинской помощью», — заявил он.

В мае руководитель специального строительного управления города Артёма Иван Зайченко сообщил о начале строительства мостов через реки Царёвку и Илистую в Приморском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить