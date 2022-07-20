В Фонде по защите прав вкладчиков рассказали, как защититься от финансовых мошенников

В Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров рассказали, как защититься от финансовых мошенников.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

В частности, специалисты призвали осторожно относиться к любым предложениям «со стороны». На возможное мошенничество указывает и слишком высокая доходность.

Вкладывать средства рекомендуется только в компании, легально зарегистрированные в России и имеющие лицензии для работы на финансовом рынке. Проверить такие данные можно на сайте ЦБ.

Также необходимо изучить отзывы. Любая негативная информация из достоверных источников должна быть решающей.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.