Иммунолог Викулов рассказал о мерах защиты от чумы в России

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Георгий Викулов, директор центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач инфекционист-иммунолог-аллерголог, рассказал о мерах защиты от чумы в России.
Иммунолог Викулов рассказал о мерах защиты от чумы в России
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что специалисты научились не только держать чуму под контролем, но и правильно и вовремя диагностировать.

«Врачи знакомы с этим заболеванием, у нас есть инфекционная служба, которая принципиально отличается от того, что есть, например, в европейских странах. У нас есть постоянно работающий эпидемиологический мониторинг, инфекционная служба, которые следят за подобными заболеваниями. Поэтому наши врачи всегда проходят подготовку не только теоретическую, но и практическую», — отметил Викулов.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.

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