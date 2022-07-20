Иммунолог Викулов рассказал о мерах защиты от чумы в России

Георгий Викулов, директор центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач инфекционист-иммунолог-аллерголог, рассказал о мерах защиты от чумы в России.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что специалисты научились не только держать чуму под контролем, но и правильно и вовремя диагностировать.

«Врачи знакомы с этим заболеванием, у нас есть инфекционная служба, которая принципиально отличается от того, что есть, например, в европейских странах. У нас есть постоянно работающий эпидемиологический мониторинг, инфекционная служба, которые следят за подобными заболеваниями. Поэтому наши врачи всегда проходят подготовку не только теоретическую, но и практическую», — отметил Викулов.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.