Операционный директор Сухоставец дал фрилансерам советы по безопасности

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Операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец дал фрилансерам советы по безопасности.
Операционный директор Сухоставец дал фрилансерам советы по безопасности
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«Предположим, что компанию-заказчика вы нашли. При работе через маркетплейс обе стороны, как правило, застрахованы. Там риски минимизирует платформа. Есть такие, которые даже автоматически генерируют договоры, позволяют выпустить электронную подпись на блокчейне и гарантировать выплату», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, если компания предлагает продолжить работу напрямую, то думать о гарантиях и легальности фрилансерам придётся самим.

В таком случае специалист рекомендует определиться с налоговым статусом и составить договор.

Сухоставец также советует расширять профессиональный круг знакомств, работать только по договору или через площадки-маркетплейсы и биржи фриланса.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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