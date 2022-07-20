Диетолог Калинчев рассказал о полезных свойствах гречки

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Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал о полезных свойствах гречки.
Диетолог Калинчев рассказал о полезных свойствах гречки
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«Если у человека лишний вес и стоит задача похудеть, то гречка — его основной углевод. Рекомендую её есть на обед в обязательном порядке», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, гречневая крупа относится к медленным углеводам с низким гликемическим индексом.

«Это идеальный вид углеводов для больных сахарным диабетом», — добавил Калинчев.

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