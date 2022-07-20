Терапевт Парфёнова рассказала, как определить причину бессонницы

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Майер-терапевт Ольга Парфенова рассказала, как определить причину бессонницы.
Терапевт Парфёнова рассказала, как определить причину бессонницы
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В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что для диагностики нужны данные об активности симпатической и парасимпатической нервных систем пациента.

«В современной практике эти данные получают с помощью компьютерной сомнографии. Исследование проходит в течение всей ночи. У аппарата три датчика, которые крепятся на запястье, палец и грудь», — пояснила она.

По её словам, в результате вычисляется индекс дыхательной недостаточности и апноэ/гипопноэ, уровень сатурации, глубина сна.

Среди возможных причин нарушений сна — ожирение, гипотиреоз, дыхательная или сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь лёгких.

«Все эти сложности необходимо решать со специалистами», — добавила Парфёнова.

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