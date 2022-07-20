В Ставропольском крае смогут повысить квалификацию 300 педагогов из ЛНР

В Ставропольском крае курсы повышения квалификации пройдут 300 педагогов из Антрацитовского района ЛНР. Занятия состоятся на базе краевого института развития образования.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информполитике правительства региона.

«С 11 по 16 июля новая группа из 75 луганских педагогов (в их числе учителя физики, химии, иностранного языка, информатики и психологи) прошла первую часть обучения в режиме онлайн. Второй, очный этап курсов, стартовал 18 июля и продлится неделю, включая стажировку в школах и детсадах», — заявили в управлении.

Также стало известно, что специалисты из Тамбовской области помогают проводить капитальный ремонт в школе-гимназии Новоайдарского района ЛНР. Будут обновлены коммуникации, полы и потолки, установлена новая система пожарной сигнализации, передаёт «Тамбовский курьер».

«Мы проводим инвентаризацию объектов, которые нуждаются в восстановлении, ведём поэтапную работу по их ремонту. Важно завершить капремонт школ к началу нового учебного года — ребята должны учиться в хороших условиях», — заявил врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Ранее сообщалось, что из Астрахани отправили около 50 т гуманитарной помощи для Донбасса за последние несколько месяцев.