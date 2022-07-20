Невролог Емельянов рассказал, чем чаще всего болеют летом

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Врач-невролог клиники Национального агентства клинической фармакологии и фармации Иван Емельянов рассказал, чем чаще всего болеют летом.
Невролог Емельянов рассказал, чем чаще всего болеют летом
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что в летнее время нередки случаи клещевого энцефалита. Укус клеща также способен вызывать болезнь Лайма.

Также повышается вероятность заразиться сальмонеллёзом — кишечной инфекцией, источником которой может быть плохо или недостаточно обработанное мясо.

Нередко в жаркое время года распространяется ротавирус. Он передаётся воздушно-капельным и контактным путём.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала в беседе с Nation News о правилах полезного завтрака.

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