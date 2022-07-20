Диетолог Макиша рассказала, в каких случаях могут быть вредны арбузы и дыни

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, в каких случаях могут быть вредны арбузы и дыни.

«Если арбуза съедать больше, чем полкилограмма за раз, то, в принципе, можно незаметно и набрать вес. Это не какой-то продукт с нулевой калорийностью — есть и калории, и сахара. Поэтому за его количеством в рационе важно следить», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила эксперт, за один раз допустимо съедать не более 400—500 г арбуза или дыни.

По словам Макиши, покупать такой товар лучше в магазине или какой-либо другой официальной торговой точке.

Ранее врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина в беседе с URA.RU рассказала о причинах набора веса.