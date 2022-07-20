Путин пообщался с участницей конкурса «Большая перемена» из Киргизии

Президент России Владимир Путин по видеосвязи пообщался с участниками конкурса «Большая перемена», в том числе с приехавшей в детский лагерь «Артек» из Киргизии Чынарой Тилекматовой.

«Надеюсь, я выиграю этот конкурс, стану финалистом этого конкурса и буду учиться в лучшем российском вузе, а я хочу учиться в Международном государственном университете на юриспруденции», — сказала Чынара на встрече с Путиным.

Она рассказала, что узнала о конкурсе «Большая перемена» в Русском доме в Бишкеке, где занимается волонтёрской деятельностью.

Ранее Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового российского движения детей и молодёжи.

14 июля Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодёжи.