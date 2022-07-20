Велогонка La Strada от Лиги Героев пройдёт 23 июля в Москве

Велогонка La Strada от Лиги Героев состоится 23 июля в Москве. На старт выйдут более 3,5 тыс. участников.

«Мы рады, что одно из красивейших и долгожданных спортивных мероприятий — велогонка La Strada — впервые пройдёт уже в эти выходные в столице. В начале лета любительская гонка на велосипедах уже состоялась в Санкт-Петербурге, после неё мы получили множество положительных отзывов от участников, видели их эмоции», — заявила Ксения Шойгу.

Она выразила надежду, что москвичи и гости столицы тоже получат удовольствие от этого события.

«Ведь это не только спорт — это возможность провести время с семьёй, друзьями или второй половинкой», — добавила Шойгу.

Запланировано три формата гонки — fun (20 км), sport (40 км) и elite (80 км).