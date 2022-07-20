В ТПП рассказали о мерах поддержки отрасли народно-художественных промыслов

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал о мерах поддержки отрасли народно-художественных промыслов (НХП).

«Народные художественные промыслы создают уникальные изделия, исторически значимые для национальной самоидентификации. Считаю, что необходима широкая популяризация искусства народных промыслов через СМИ (в том числе через социальную рекламу), интернет, книгоиздательскую деятельность. Нужна интеграция НХП в городскую среду», — заявил он в беседе с newizv.ru.

По его словам, стоит рассмотреть вопрос о включении в образовательные программы дошкольных учреждений и младших классов школ программы духовно-нравственного воспитания и художественно-эстетического развития.

Кроме того, считает Катырин, туристическая индустрия может оживить экономику мест традиционного бытования народных промыслов, а также создать рабочие места, улучшить качество жизни населения во многих городах и селах.

«Профессиональное сообщество отмечает позитивный опыт ряда регионов, например Рязанской, Нижегородской, Кировской областей, где при создании новых туристических объектов в местах традиционного бытования промыслов активно использовались возможности государственных программ поддержки малого и среднего предпринимательства», — сообщил эксперт.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.