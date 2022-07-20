Петербургские поисковики нашли останки 49 бойцов Красной армии

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Петербургские поисковики нашли останки 49 бойцов и командиров Красной армии с начала сезона.
Петербургские поисковики нашли останки 49 бойцов Красной армии
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Экспедиции организованы в Красносельском, Курортном, Колпинском, Московском и Пушкинском районах.

«Участники поисковых отрядов в Петербурге ведут свою работу более 30 лет. За это время проведено огромное количество экспедиций, удалось найти останки более 30 тыс. погибших бойцов, установить свыше 7 тыс. имён», — цитирует kp.ru губернатора Александра Беглова.

Ранее сообщалось, что в Московской области в 2022 году провели 40 поисковых экспедиций, в результате которых были обнаружены останки 219 воинов Великой Отечественной войны.

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