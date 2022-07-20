Диетолог Соломатина рассказала о причинах набора веса

Врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина рассказала о причинах набора веса.

«У каждого есть своя причина набора веса. У одного начались проблемы со щитовидной железой. Кстати, с возрастом очень часто бывает, что развился гипотиреоз», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, у других появляется лишний вес, поскольку они заедают стресс.

«У третьего — световое загрязнение. Он плохо засыпает, не высыпается утром. У него кортизол вырабатывается, который мало того что побуждает есть, но и заставляет укладывать организм всё в жировую ткань. У четвёртого развивается инсулинорезистентность. У кого-то витамина D не хватает или есть микрофлорные нарушения», — сообщила Соломатина.

Как отметила эксперт, нередко бывает, что ожирение — это вторичная проблема.

Соломатина добавила, что желательно заменять вредные продукты на полезные.

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