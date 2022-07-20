Специалист по недвижимости Хусаинов прокомментировал динамику цен на вторичное жильё
- РИА Новости
В беседе с газетой «Известия» он заявил, что в России четвёртый месяц снижается цена продажи вторичного жилья.
«Сейчас в сегменте вторичного жилья происходит закономерная коррекция цен, которые за последние пару лет росли значительно выше уровня инфляции и фактически оказались перегретыми. В итоге покупательная способность большей части россиян оказалась ниже установившихся цен на жильё», — пояснил Хусаинов.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.