Специалист по недвижимости Хусаинов прокомментировал динамику цен на вторичное жильё

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Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов прокомментировал динамику цен на вторичное жильё.
Специалист по недвижимости Хусаинов прокомментировал динамику цен на вторичное жильё
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что в России четвёртый месяц снижается цена продажи вторичного жилья.

«Сейчас в сегменте вторичного жилья происходит закономерная коррекция цен, которые за последние пару лет росли значительно выше уровня инфляции и фактически оказались перегретыми. В итоге покупательная способность большей части россиян оказалась ниже установившихся цен на жильё», — пояснил Хусаинов.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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