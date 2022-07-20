Врач Рыжий напомнил о важности вакцинации на фоне распространения подвида COVID-19 «кентавр»

Врач челябинской детской городской больницы №8 Антон Рыжий напомнил о важности вакцинации на фоне распространения подвида коронавируса «кентавр».

Об этом сообщает ФАН.

«Вакцинация — это единственный доказанный и эффективный метод борьбы с вирусной инфекцией. К большому сожалению, мы не научились бороться с вирусами так, как с бактериями. Против бактерий у нас есть антибиотики, против вирусов же у нас нет лекарств, которые бы их уничтожали. Поэтому вакцинация, вакцинация и ещё раз вакцинация» — заявил Рыжий на брифинге, организованном медиагруппой «Патриот».

Со своей стороны, врач Александр Соловьёв, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга, в беседе с URA.RU отметил, что в целом симптомы «кентавра» и «омикрона» схожи.

«У больного наблюдаются повышенная температура, насморк, кашель и воспаление лимфоузлов. Болезнь обычно протекает в лёгкой форме», — сказал он.

Ранее вирусолог доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский прокомментировал сообщения о новом подвиде штамма коронавируса «омикрон».