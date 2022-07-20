Исследование: спрос на товары для занятий командными видами спорта вырос на 39%

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Спрос на товары для занятий командными видами спорта в июле 2022 года вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
Исследование: спрос на товары для занятий командными видами спорта вырос на 39%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру.

Популярность инвентаря для баскетбола выросла на 67%, для футбола — на 64%.

Спрос на товары для волейбола снизился на 22%.

В числе самых популярных покупок — мячи для баскетбола, футбола и волейбола, а также баскетбольные сетки, ладошки-хлопушки для болельщика, сетки для футбольных ворот и складные ворота.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома в магазинах, что связано с уходом части зарубежных компаний из России.

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