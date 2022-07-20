Юрист Петрикова рассказала о способах продать ипотечную квартиру

Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала о способах продать ипотечную квартиру.

«Первый и самый распространённый способ продажи ипотечной квартиры — через банк-залогодержатель. Продавец находит покупателя либо с живыми деньгами, либо того, кто готов оформить ипотечный кредит в том же банке. Они согласуют с банком схему сделки. Покупатель в момент продажи либо сразу гасит весь кредит, если у него достаточно денег, либо по факту становится заёмщиком вместо продавца», — заявила она в беседе с Life.ru.

По словам юриста, продавец при этом получает на руки сумму за вычетом кредита, а покупатель будет выплачивать ипотеку теперь уже за свою квартиру.

Как считает Петрикова, это самый безопасный вариант, поскольку всю сделку контролирует банк.

Эксперт добавила, что сделки могут проходить и между разными банками, но это скорее исключение из правил.

Ещё один способ, который назвала Петрикова, — когда продавец самостоятельно гасит остаток долга, снимает обременение с квартиры и продаёт её без каких-либо условий.

Третий вариант — когда продавец гасит ипотеку деньгами покупателя, после чего снимает обременение и выходит на сделку. Такой способ считается самым ненадёжным для покупателя.

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