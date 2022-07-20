В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

В настоящее время за сутки в регионе выявляют около 22 новых случаев COVID-19. Большинство пациентов переносят болезнь в лёгкой форме.

По данным на 19 июля, прививку от коронавируса в регионе сделали 751 376 жителей, завершили иммунизацию 574 580. Ревакцинировались 156 184 человека.

Тем временем в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга напомнили, что ревакцинация рекомендуется через полгода после предыдущей вакцинации или после перенесённого COVID-19. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Проверять уровень антител нет необходимости. Учёными доказано, что через шесть месяцев после перенесённого заболевания или предыдущей вакцинации человек может заболеть снова из-за того, что уровень его защиты существенно снизился», — отметили в комитете.

Ранее сопредседатель Общественного совета по защите прав пациентов при управлении Росздравнадзора по Москве Игорь Цикорин прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в России.