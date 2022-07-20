Турция возглавила рейтинг самых популярных направлений у россиян в первой половине лета, об этом свидетельствуют данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Как пишет «Газета.Ru», по данным бронирований на период с 1 июня по 15 июля, наиболее востребованными были перелёты в Турцию и обратно.

Доля направления составила 18,1% от всех авиазаказов, оформленных с возвращением. Второе место занимает Киргизия, в эту страну было совершено 11,6% бронирований, а спрос вырос в 2,5 раза. На третьей строчке Армения — за год доля направлений снизилась вдвое.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян прокомментировал в беседе с радио «Комсомольская правда» ситуацию с полётами в Турцию.