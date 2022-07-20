Росавиация: допуск на международные рейсы привяжут к объёму внутренних перелётов

Предоставление допуска к международным рейсам для российских авиаперевозчиков будет привязано к объёму внутренних перелётов. Об этом заявила Росавиация.

Отмечается, что межведомственная комиссия по допуску перевозчиков внесла изменения во временный алгоритм принятия решений комиссии о временной передаче допуска к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и грузов от одного перевозчика другому.

«Новая редакция временного алгоритма предусматривает, что членами комиссии при принятии решения о предоставлении допуска будет учитываться объём перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии», — уточнили в Росавиации.

Данная мера нацелена на выполнение поручения главы государства касательно достижения на внутренних авиаперевозках в 2022 году уровня не менее 100 млн пассажиров.

Временный алгоритм разработан в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения России во время действия санкций и будет действовать до принятия решения о снятии ограничений.

В мае российское правительство выделило Росавиации средства на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного воздействия.