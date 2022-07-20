Врач Филиппова дала совет для отказа от мяса летом

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Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова дала совет для отказа от мяса летом.
Врач Филиппова дала совет для отказа от мяса летом
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«Для этого нужно иметь какую-то мотивацию, какие-то причины, чтобы переходить на какой-то определённый тип питания. Вегетарианский, веганский либо просто отказ именно от мяса, только от красного мяса, потому как есть альтернативы», — пояснила эксперт в беседе с Пятым каналом.

По её словам, отказ от мяса может пройти благополучно для человека, если он сбалансирует своё питание. Для этого достаточно заменить его альтернативными источниками белка. Часто ими могут стать грибы, бобы, чечевица, орехи, куриные яйца.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала в беседе с Nation News о правилах полезного завтрака.

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