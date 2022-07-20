Диетолог Гинзбург рассказал, кому нельзя есть торт

Торты и пирожные нельзя есть детям, женщинам после 40 лет со склонностью к полноте и диабету, а также мужчинам старше 50 лет с болезнями сердца и сосудов, рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

«Если перед нами женщина, которой больше 40 лет, у которой имеются уже признаки какого-то абдоминального ожирения, отягчённые наследственностью (например, диабет у мамы), ей торт не следует есть. Пирожные не следует есть и детям. Нельзя их есть мужчинам старше 50 лет, у которых гипертоническая болезнь или атеросклероз. И понятно, что торт не надо есть тем, у кого сахарный диабет», — пояснил Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU.

Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.