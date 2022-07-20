Сомнолог заявил, что жара способна вызвать у человека бессонницу

Короткая ссылка
Жаркая погода способна вызвать у человека бессонницу. Об этом URA.RU рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов.

«Можно кровать охлаждать водой. Не совсем в кровать выливать, а берётся простынь, мочится водой, и пока она высыхает, становится холоднее. Пить как можно больше прохладной воды и выпивать три литра в день, если очень жарко. Но это если нет каких-то противопоказаний почечных и сердечно-сосудистых, потому что идёт испарение и начинается обезвоживание», — дал совет Бузунов.

Сомнолог отметил, что в отсутствие кондиционеров охладить помещение помогут вентиляторы.

Ранее в разговоре с kp.ru профессор, главный внештатный терапевт Пермского края Наталья Корягина рассказала, какие риски для здоровья несёт с собой жаркая погода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить