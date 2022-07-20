Сомнолог заявил, что жара способна вызвать у человека бессонницу
«Можно кровать охлаждать водой. Не совсем в кровать выливать, а берётся простынь, мочится водой, и пока она высыхает, становится холоднее. Пить как можно больше прохладной воды и выпивать три литра в день, если очень жарко. Но это если нет каких-то противопоказаний почечных и сердечно-сосудистых, потому что идёт испарение и начинается обезвоживание», — дал совет Бузунов.
Сомнолог отметил, что в отсутствие кондиционеров охладить помещение помогут вентиляторы.
Ранее в разговоре с kp.ru профессор, главный внештатный терапевт Пермского края Наталья Корягина рассказала, какие риски для здоровья несёт с собой жаркая погода.