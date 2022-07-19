В ОСИГ рассказали об автомобильных пробках по пути на курорты Краснодарского края и Крыма

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Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков рассказал об автомобильных пробках по пути на курорты Краснодарского края и Крыма.
В ОСИГ рассказали об автомобильных пробках по пути на курорты Краснодарского края и Крыма
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Mueller / EyeEm

«Это проблема ежегодная, но в этом году она катастрофическая. Чтобы добраться до юга страны, требуются сутки и более, тогда как раньше на это уходило 17—18 часов», — цитирует Волкова РИА Новости.

По его словам, количество туристов, отправляющихся на юг России на своей машине, увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о безопасности региона для приезда туристов.

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