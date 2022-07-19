Адвокат сообщил о начале следственной проверки после смерти учёного Колкера

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Следствие начало проверку после смерти новосибирского учёного Дмитрия Колкера, скончавшегося через несколько дней после ареста. Об этом сообщил его адвокат Александр Федулов.
Адвокат сообщил о начале следственной проверки после смерти учёного Колкера
  • РИА Новости

«Заявление о преступлении по факту смерти учёного Дмитрия Колкера зарегистрировано в Главном военно-следственном управлении СК России, по нему начата проверка», — цитирует Федулова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может комментировать ситуацию с задержанием учёного Дмитрия Колкера, скончавшегося после ареста по обвинению в госизмене, так как это прерогатива суда.

Ранее стало известно об аресте Дмитрия Колкера. Как сообщили в Новосибирском государственном университете, он занимался разработкой источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач.

3 июля члены семьи Колкера сообщили, что получили телеграмму о его смерти.

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