В Подмосковье родителям напомнили правила безопасности для детей при открытых окнах

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Пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой напомнила о необходимости правильного обустройства квартиры для предупреждения падения малышей из окон.
В Подмосковье родителям напомнили правила безопасности для детей при открытых окнах
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Как передаёт издание «Вести Подмосковья», нельзя оставлять распахнутыми настежь окна, ставить мебель близко к окну.

Также рекомендуется держать закрытой балконную дверь и никогда не оставлять ребёнка без присмотра в квартире.

«Распахнутые в квартире или доме окна являются потенциальной угрозой для детской безопасности, особенно на верхних этажах. Рекомендуется установить на окна специальные замки или решётки, нельзя позволять ребёнку сидеть или играть на подоконнике, нужно объяснить ему опасность открытого окна», — предупредили в пресс-службе Мишоновой.

Ранее психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева в беседе с ФАН перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.

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