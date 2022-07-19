В Амурской области построят два мусорных завода мощностью 250 тысяч тонн в год
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Как сообщает телеканал «360», генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев встретился с губернатором Амурской области Василием Орловым для обсуждения развития инфраструктуры обращения с отходами в регионе.
Один из комплексов мощностью 130 тыс. т в год откроют в Благовещенске до конца 2022 года, второй комплекс мощностью 120 тыс. т построят в городе Свободный.
«РЭО и Амурская область уже подписали дорожную карту со сроками и этапами реализации проектов. Концессионное соглашение планируется подписать осенью 2022 года. Подготовка проектно-сметной документации на объект начнётся весной 2023 года», — сказал заместитель гендиректора РЭО Сергей Королёв.
Проекты могут быть профинансированы РЭО в рамках концессионных соглашений.
Ранее НСН сообщала, что московский Департамент природопользования и охраны окружающей среды выпустил доклад о состоянии окружающей среды в столице в 2021 году.