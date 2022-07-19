В Подмосковье откроют ещё 123 образовательных центра «Точка роста»

В Московской области в сентябре откроют ещё 123 образовательных центра «Точка роста».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Ирину Каклюгину.

Каклюгина отметила, что задача центров — обеспечить условия для получения хорошего образования детей, независимо от места их проживания.

Всего в планах открыть 406 «Точек роста».

«Это позволит ребятам даже с отдалённых территорий обучаться с использованием передовых технологий», — добавила Каклюгина.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.