Врач Кереша рассказал о мерах безопасности в летний период

Мануальный терапевт, невролог Павел Кереша рассказал о мерах безопасности в летний период.

В беседе с изданием Pravda.Ru он посоветовал следить за временем загара. Как отметил эксперт, самое вредное время — с 11:00 до 16:00.

Кроме того, Кереша рекомендует внимательно следить за показаниями артериального давления и употреблять лёгкую пищу.

«Лето предрасполагает всё-таки есть растительную пищу», — считает врач.

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