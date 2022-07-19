Врач Кереша рассказал о мерах безопасности в летний период

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Мануальный терапевт, невролог Павел Кереша рассказал о мерах безопасности в летний период.
Врач Кереша рассказал о мерах безопасности в летний период
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В беседе с изданием Pravda.Ru он посоветовал следить за временем загара. Как отметил эксперт, самое вредное время — с 11:00 до 16:00.

Кроме того, Кереша рекомендует внимательно следить за показаниями артериального давления и употреблять лёгкую пищу.

«Лето предрасполагает всё-таки есть растительную пищу», — считает врач.

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