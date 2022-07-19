Специалист Погориловская дала советы по безопасному отдыху у воды

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Начальник отделения информации и связей с общественностью Главного управления МЧС России по Тамбовской области Светлана Погориловская дала советы по безопасному отдыху у воды.
Специалист Погориловская дала советы по безопасному отдыху у воды
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  • © TommL

«Если вы планируете отдыхать возле воды, выбирайте специально разрешённые места, в том числе те, где дежурят спасатели. Дно водоёма должно быть чистым и неглубоким, без коряг, водорослей и ила. Осмотритесь: нет ли битого стекла, острых камней и других опасных предметов», — цитирует эксперта «Тамбовский курьер».

Как отметила Погориловская, нельзя упускать детей из вида.

Кроме того, эксперт напомнила, что разводить костры и жарить шашлыки нужно в специальных приспособлениях для приготовления пищи.

«Если речь идёт о даче или частном доме, то прежде всего надо убедиться в том, что место для установки мангала и разведения костра безопасно, исключает попадание искр и пламени на горючие элементы зданий, сооружений. Также позаботьтесь о том, чтобы поблизости не было сухих веток и всего того, что может легко воспламениться», — добавила Погориловская.

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