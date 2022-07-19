В Подмосковье с начала сезона речным транспортом воспользовались более 11 тысяч пассажиров

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В Подмосковье с начала сезона водной навигации речным транспортом воспользовались более 11 тыс. пассажиров — на 5% больше, чем в прошлом году.
В Подмосковье с начала сезона речным транспортом воспользовались более 11 тысяч пассажиров

Как сообщает телеканал «360», речной транспорт в Московской области курсирует по трём водным маршрутам: по Москве-реке в Лыткарине и по Оке в Коломне и Серпухове.

Самый популярный из них — маршрут Лыткарино — Андреевское, которым с мая этого года воспользовались 6,5 тыс. пассажиров. За десять минут судно, рассчитанное на десять человек, проходит около 800 м.

Ранее сообщалось, что Министерства экологии Челябинской и Иркутской областей, а также Минприроды России заключат соглашение, предусматривающее обмен практиками в сфере сохранения водных ресурсов.

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