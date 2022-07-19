Мишустин: необходимо расширять производство транспортных средств и строительной техники
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«Важно продолжать расширять, развивать собственное производство в транспортной сфере», — приводит ТАСС слова Мишустина на стратегической сессии по транспорту.
Он отметил необходимость развития производства подвижного состава для железных дорог на отечественной компонентной базе, а также грузовиков, общественного транспорта и строительной техники.
- Мишустин: необходимо расширять производство транспортных средств и строительной техники
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что российские машиностроители ускоренно внедряют отечественные системы автоматизированного проектирования.