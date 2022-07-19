Мишустин: России удалось смягчить влияние внешних ограничений на транспортную отрасль
- РИА Новости
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Об этом он сказал на стратегической сессии по транспорту.
«Удалось смягчить влияние санкций на (транспортную. — RT) отрасль в целом, по итогам первых пяти месяцев года динамика грузооборота транспорта в годовом выражении до сих пор осталась в зелёной зоне, показав рост почти в 2—1,8%, сохранён воздушный флот, а это более 1200 самолётов, часть из которых по-прежнему летает за рубеж», — цитирует его ТАСС.
- Мишустин: России удалось смягчить влияние внешних ограничений на транспортную отрасль
Ранее правительство России подписало комплексную программу развития отечественного авиатранспорта на ближайшие семь лет.