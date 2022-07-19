Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране удалось смягчить влияние внешних ограничений на транспортную отрасль.

Об этом он сказал на стратегической сессии по транспорту.

«Удалось смягчить влияние санкций на (транспортную. — RT) отрасль в целом, по итогам первых пяти месяцев года динамика грузооборота транспорта в годовом выражении до сих пор осталась в зелёной зоне, показав рост почти в 2—1,8%, сохранён воздушный флот, а это более 1200 самолётов, часть из которых по-прежнему летает за рубеж», — цитирует его ТАСС.

Мишустин: России удалось смягчить влияние внешних ограничений на транспортную отрасль

Ранее правительство России подписало комплексную программу развития отечественного авиатранспорта на ближайшие семь лет.