Ульяновская область взяла шефство над Лутугинским районом ЛНР

Короткая ссылка
Глава Ульяновской области Алексей Русских на аппаратном совещании 19 июля сообщил, что регион взял шефство над Лутугинским районом Луганской Народной Республики.

Об этом сообщает mosaica.ru.

По словам губернатора, в районе насчитывается 60 тыс. проживающих.

Замглавы Ульяновска Александр Иванов и ещё несколько человек отправились на место, чтобы оценить масштаб предстоящих работ.

Уже поступают конкретные запросы на помощь, большинство просьб не требует больших вложений, отметил Русских.

«Сейчас нужно следить за районом. Им требуется наше внимание», — сказал губернатор.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить