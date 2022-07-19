Ульяновская область взяла шефство над Лутугинским районом ЛНР

Глава Ульяновской области Алексей Русских на аппаратном совещании 19 июля сообщил, что регион взял шефство над Лутугинским районом Луганской Народной Республики.

Об этом сообщает mosaica.ru.

По словам губернатора, в районе насчитывается 60 тыс. проживающих.

Замглавы Ульяновска Александр Иванов и ещё несколько человек отправились на место, чтобы оценить масштаб предстоящих работ.

Уже поступают конкретные запросы на помощь, большинство просьб не требует больших вложений, отметил Русских.

«Сейчас нужно следить за районом. Им требуется наше внимание», — сказал губернатор.

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