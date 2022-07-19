Инфекционист Поздняков прокомментировал ситуацию с новым подвидом COVID-19 «кентавр»

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Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков прокомментировал ситуацию с новым подвидом COVID-19 «кентавр».
Инфекционист Поздняков прокомментировал ситуацию с новым подвидом COVID-19 «кентавр»
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  • © Westend61

«Этот подвид показывает большую заразность по сравнению с «омикроном» и «стелсом». Скорее всего, да, он станет превалирующим, но с течением какого времени — пока нет понимания», — заявил Поздняков в беседе с «Газетой.Ru».

Он сослался на индийских учёных, согласно которым данный подвид не более патогенный, чем другие.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в Москве пяти случаев подвида COVID-19 «кентавр».

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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