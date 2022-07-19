Кардиолог Молчанова рассказала, что делать во время магнитных бурь

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Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова заявила, что магнитные бури не влияют на здоровье человека.
Кардиолог Молчанова рассказала, что делать во время магнитных бурь
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Как уточнила Молчанова в беседе с kp.ru, магнитные бури — это временное явление, которое нужно пережить.

«Если человек начинает бояться, а вдруг с ним что-то произойдёт во время магнитной бури, это может запустить реакцию тревоги с повышением артериального давления и даже с изменением сердечного ритма. В этом случае можно принять успокоительное. Отвар валерианы, драже валерианы под язык или глицин. Не все сразу, а что-то одно. Также измерьте давление. Если оно в норме, то незачем тревожится. Если повышенное, разумнее вызвать врача», — объяснила Молчанова.

Она также порекомендовала обращаться за психологической поддержкой в случаях, если человек не может во время магнитных бурь справиться с тревогой самостоятельно.

Ранее в разговоре с URA.RU аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что хронические воспаления могут свидетельствовать о проблемах с иммунной системой.

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