С начала года на Ставрополье по «Пушкинской карте» продали 42 тысячи билетов

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С начала года на Ставрополье по «Пушкинской карте» продали 42 тыс. билетов, при этом за весь период карту оформили более 81,4 тыс. молодых жителей края.
С начала года на Ставрополье по «Пушкинской карте» продали 42 тысячи билетов
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Как сообщили телеканалу «СвоёТВ» в управлении по информполитике правительства Ставрополья, в регионе в программе принимает участие около 100 учреждений культуры.

«Это специальная банковская карта для молодёжи, которой можно расплачиваться при покупке билетов в театры, музеи, концертные залы, кинотеатры. Деньги на счёт направляет государство», — рассказали в правительстве о «Пушкинской карте».

Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры сообщило, что посещение музеев Крыма будет бесплатным с 16 июля по 4 сентября 2022 года.

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