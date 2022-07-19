В Волгоградской области анонсировали проведение фестиваля лотосов

В Волгоградской области в период с 7 по 14 августа при поддержке Ростуризма впервые состоится фестиваль лотосов.

Как сообщают novostivolgograda.ru, организаторы разделили фестиваль на четыре блока — образовательный, конкурсный, выставочный и экскурсионный.

Посетители смогут побывать на пленэре на озере лотосов, посетить занятия по йоге, организовать сплав на байдарках, прогулку на сапах или чайную церемонию.

Мероприятия будут проводиться на разных площадках, среди которых — парк «Волго-Ахтубинская пойма», музей ИЗО имени Машкова, областной краеведческий музей.

Более подробно ознакомиться с программой фестиваля можно на официальном сайте по ссылке.

Ранее в Санкт-Петербурге состоялся международный фестиваль цветов.