В Волгоградской области анонсировали проведение фестиваля лотосов
- РИА Новости
Как сообщают novostivolgograda.ru, организаторы разделили фестиваль на четыре блока — образовательный, конкурсный, выставочный и экскурсионный.
Посетители смогут побывать на пленэре на озере лотосов, посетить занятия по йоге, организовать сплав на байдарках, прогулку на сапах или чайную церемонию.
Мероприятия будут проводиться на разных площадках, среди которых — парк «Волго-Ахтубинская пойма», музей ИЗО имени Машкова, областной краеведческий музей.
Более подробно ознакомиться с программой фестиваля можно на официальном сайте по ссылке.
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