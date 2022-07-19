В Волгоградской области анонсировали проведение фестиваля лотосов

Короткая ссылка
В Волгоградской области в период с 7 по 14 августа при поддержке Ростуризма впервые состоится фестиваль лотосов.
В Волгоградской области анонсировали проведение фестиваля лотосов
  • РИА Новости

Как сообщают novostivolgograda.ru, организаторы разделили фестиваль на четыре блока — образовательный, конкурсный, выставочный и экскурсионный.

Посетители смогут побывать на пленэре на озере лотосов, посетить занятия по йоге, организовать сплав на байдарках, прогулку на сапах или чайную церемонию. 

Мероприятия будут проводиться на разных площадках, среди которых — парк «Волго-Ахтубинская пойма», музей ИЗО имени Машкова, областной краеведческий музей.

Более подробно ознакомиться с программой фестиваля можно на официальном сайте по ссылке.

Ранее в Санкт-Петербурге состоялся международный фестиваль цветов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить