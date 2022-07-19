Жители Воронежа отправили в Херсон большую партию медикаментов

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Совет отцов Воронежской области совместно с местными бизнесменами отправил большую партию медицинских грузов для центра гуманитарной помощи в Херсоне.
Жители Воронежа отправили в Херсон большую партию медикаментов
  • РИА Новости

Как сообщает ФАН со ссылкой на гуманитарный центр «Единой России», среди отправленных медикаментов лекарства, которые наиболее востребованы у жителей Херсона — препараты от давления, сердечные средства, современные поливитамины для детей и взрослых, сильные обезболивающие и успокоительные препараты.

К гуманитарному грузу добавили изделия медицинского назначения, а также рисунки, которые юные воронежцы подготовили для российских военных. Кроме того, они записали на видео слова поддержки.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области сообщило, что семьям в ДНР, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, передали средства реабилитации в рамках подмосковной акции «Доброе дело».

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