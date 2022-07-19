В Тюмени 14 августа состоится авиашоу

Крупнейшее в Западной Сибири авиашоу пройдёт 14 августа в Тюмени.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства Тюменской области.

«14 августа в 10:00 на аэродроме Плеханово пройдут показательные выступления воздушных судов, высадка спасателей и парашютистов, тушение пожара с воздуха и воздушный бой радиоуправляемых моделей. Вход свободный», — передаёт пресс-служба.

Также посетители мероприятия смогут увидеть современный парк самолётов и вертолётов «ЮТэйр» и большой отечественный вертолёт Ми-26.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в мае авиационный фестиваль «Небо: теория и практика» прошёл в подмосковной Балашихе.