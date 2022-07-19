В России спрос на самозанятых вырос более чем на 25%
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования, которое провела платформа «Консоль».
Как сообщается, активный рост спроса был зафиксирован с апреля по май.
Исследование также показало, что по сравнению с данными за 2021 год компании стали в два раза чаще обращаться к платформе для управления самозанятыми. Особый интерес к таким сотрудникам зафиксирован со стороны IT-компаний.
Ранее «Известия» со ссылкой на экспертов «Яндекс.Аренды» сообщили, что около 69% жителей Москвы тратят на дорогу до места работы или учёбы от одного до двух часов и более.