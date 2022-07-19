Парк подмосковного Реутова станет одной из площадок проведения Всероссийского фестиваля кино

Центральный парк подмосковного Реутова станет одной из площадок проведения IX Всероссийского фестиваля уличного кино.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу главы городского округа Станислава Каторова.

«Этим летом в 1 тыс. городов России пройдёт IX Всероссийский фестиваль уличного кино — самый масштабный смотр кино под открытым небом в России. Сотни тысяч зрителей выйдут на улицы своих городов, чтобы посмотреть и проголосовать за лучшие российские короткометражки последних лет. В подмосковном Реутове главной площадкой проведения фестиваля станет Центральный городской парк. Гостей мероприятия 22 июля ожидают короткометражные фильмы различных известных режиссеров», — рассказал Каторов.

Показ фильмов начнётся у главной сцены Центрального городского парка 22 июля в 21:30.

Ранее пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области сообщила, что в регионе к настоящему времени оформили более 250 тыс. «Пушкинских карт».