Парк подмосковного Реутова станет одной из площадок проведения Всероссийского фестиваля кино

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Центральный парк подмосковного Реутова станет одной из площадок проведения IX Всероссийского фестиваля уличного кино.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу главы городского округа Станислава Каторова.

«Этим летом в 1 тыс. городов России пройдёт IX Всероссийский фестиваль уличного кино — самый масштабный смотр кино под открытым небом в России. Сотни тысяч зрителей выйдут на улицы своих городов, чтобы посмотреть и проголосовать за лучшие российские короткометражки последних лет. В подмосковном Реутове главной площадкой проведения фестиваля станет Центральный городской парк. Гостей мероприятия 22 июля ожидают короткометражные фильмы различных известных режиссеров», — рассказал Каторов.

Показ фильмов начнётся у главной сцены Центрального городского парка 22 июля в 21:30.

Ранее пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области сообщила, что в регионе к настоящему времени оформили более 250 тыс. «Пушкинских карт».

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