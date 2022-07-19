Аналитики выявили, какие направления выбирают желающие получить дополнительное образование

Аналитики онлайн-университета Skypro и эксперты финансового маркетплейса «Сравни.ру» провели исследование и выявили, что IT-курсы — самые востребованные среди тех, кто хочет получить дополнительное образование.

Результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».

Согласно полученным данным, обучение по IT-специальностям выбирают 54% пользователей, которые стремятся повысить уровень собственного достатка без серьёзных вложений. Впоследствии трудоустроиться пытаются 48% прошедших курсы. После прохождения курсов выпускникам удаётся повысить уровень заработной платы более чем на 50% — в среднем с 51 тыс. до 76 тыс. рублей.

Также сообщается, что IT-курсы наиболее популярны среди мужчин (72%) в возрасте от 25 до 34 лет (53%).

Ранее «Известия» со ссылкой на экспертов «Яндекс.Аренды» сообщили, что около 69% жителей Москвы тратят на дорогу до места работы или учёбы от одного до двух часов и более.