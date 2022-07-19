В Роспотребнадзоре перечислили продукты с высоким содержанием антиоксидантов

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина в рамках проекта РПН «Здоровое питание» рассказала, зачем нужны антиоксиданты и в каких продуктах они содержатся.

Антиоксиданты — это вещества, которые защищают клетки от повреждения активными формами кислорода (АФК), рассказала специалист в разговоре с «Российской газетой».

Основной источник антиоксидантов — растительный: ягоды, овощи, фрукты. Их в ежедневном рационе должно быть не менее 400—600 г, отметила Савкина. Источники натуральных антиоксидантов — шиповник, черника, смородина.

Это также специи и травы: мята, душистый перец, корица, орегано, тимьян, шалфей, розмарин. Из фруктов особенно полезны свежие и сушёные яблоки, лимоны, курага, чернослив.

Источником антиоксидантов также являются неочищенные орехи и семена (фундук, миндаль, грецкий орех, арахис, семена подсолнечника), бобовые и крупы (гречка, ячмень, чечевица, бобы), а также тёмный шоколад.

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