Диетолог Королёва назвала лучший напиток для похудения

Врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва назвала обычную негазированную воду лучшим напитком для похудения.

Именно вода помогает доставлять в клетки всё самое полезное для их функционирования и выводить отработанные метаболиты, объяснила врач в беседе с телеканалом «Москва 24».

«Благодаря ей поддерживается естественная детоксикация организма, ведь мы подвержены влиянию токсических продуктов из состава внешней среды, из состава еды, которую мы едим, из состава воздуха, которым мы дышим», — сказала диетолог.

Количество потребляемой жидкости в сутки должно составлять 32 г на 1 кг массы тела, напомнила Королёва.

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