Диетолог Филиппова рассказала о риске набора веса из-за фруктов

Короткая ссылка
Диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова напомнила о существовании риска набора веса из-за чрезмерного употребления сезонных фруктов.

«Есть большой риск набора веса в летний период, связанный именно с перееданием сезонными фруктами и ягодами», — объяснила эксперт в разговоре с Пятым каналом.

Врач подчеркнула, что питание должно быть сбалансированным в любое время года, и в летнее в том числе. Поэтому фрукты и ягоды нужно употреблять умеренно.

«Это примерно один-два фрукта на приём пищи, либо это горсть ягод на один приём пищи», — уточнила Филиппова.

Ранее заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова в разговоре с URA.RU рассказала, что переизбыток ягод в рационе может привести к набору веса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить