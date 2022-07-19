Диетолог Филиппова рассказала о риске набора веса из-за фруктов

Диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова напомнила о существовании риска набора веса из-за чрезмерного употребления сезонных фруктов.

«Есть большой риск набора веса в летний период, связанный именно с перееданием сезонными фруктами и ягодами», — объяснила эксперт в разговоре с Пятым каналом.

Врач подчеркнула, что питание должно быть сбалансированным в любое время года, и в летнее в том числе. Поэтому фрукты и ягоды нужно употреблять умеренно.

«Это примерно один-два фрукта на приём пищи, либо это горсть ягод на один приём пищи», — уточнила Филиппова.

Ранее заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова в разговоре с URA.RU рассказала, что переизбыток ягод в рационе может привести к набору веса.