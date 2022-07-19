Специалист по ремонту Аксёнов напомнил правила выбора квартиры на вторичном рынке

Эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксёнов рассказал, на что в первую очередь следует обращать внимание при выборе квартиры на вторичном рынке.

В беседе с «Российской газетой» специалист предложил покупателю оценить состояние входной двери, электрики и окон. Неправильная вентиляция может спровоцировать образование плесени, отметил он. Стать существенной статьёй расхода для новых владельцев может и замена сантехники. Практически любое вторичное жильё требует капитальных работ по ремонту пола. Сырость — верный признак необходимости ремонта, добавил Аксёнов. Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.