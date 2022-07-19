Специалист по ремонту Аксёнов напомнил правила выбора квартиры на вторичном рынке
В беседе с «Российской газетой» специалист предложил покупателю оценить состояние входной двери, электрики и окон.
Неправильная вентиляция может спровоцировать образование плесени, отметил он. Стать существенной статьёй расхода для новых владельцев может и замена сантехники.
Практически любое вторичное жильё требует капитальных работ по ремонту пола. Сырость — верный признак необходимости ремонта, добавил Аксёнов.
Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.